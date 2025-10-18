Enquête dans les vignes en gyropode | Vignobles en Scène Ollières

Enquête dans les vignes en gyropode | Vignobles en Scène Ollières samedi 18 octobre 2025.

Enquête dans les vignes en gyropode | Vignobles en Scène

route de Rians Ollières Var

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Alliez enquête et découverte en testant le gyropode dans les vignes !

.

route de Rians Ollières 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 25 89

English :

Combine investigation and discovery by testing a gyropod in the vineyards!

German :

Verbinden Sie Ermittlungen und Entdeckungen, indem Sie das Gyropode in den Weinbergen testen!

Italiano :

Combinate indagine e scoperta provando il giropodio nei vigneti!

Espanol :

¡Combine investigación y descubrimiento probando el girópodo en los viñedos!

L’événement Enquête dans les vignes en gyropode | Vignobles en Scène Ollières a été mis à jour le 2025-09-04 par Provence Verte & Verdon Tourisme