Enquête dans les vignes en gyropode | Vignobles en Scène Ollières samedi 18 octobre 2025.
route de Rians Ollières Var
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Alliez enquête et découverte en testant le gyropode dans les vignes !
route de Rians Ollières 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 25 89
English :
Combine investigation and discovery by testing a gyropod in the vineyards!
German :
Verbinden Sie Ermittlungen und Entdeckungen, indem Sie das Gyropode in den Weinbergen testen!
Italiano :
Combinate indagine e scoperta provando il giropodio nei vigneti!
Espanol :
¡Combine investigación y descubrimiento probando el girópodo en los viñedos!
