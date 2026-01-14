Enquête dans les villages paludiers Batz-sur-Mer

Enquête dans les villages paludiers

2026-02-20 14:30:00

2026-02-20 16:00:00

2026-02-20

Pour les enfants de 6 ans à 12 ans.

Mystère à Kervalet ! Les jeunes enquêteurs sont appelés à la rescousse…

À travers jeux d’observation, questions et énigmes, les enfants partent à l’aventure dans le village paludier et découvrent, tout en s’amusant, le patrimoine et l’histoire de Kervalet. Une façon originale et ludique d’explorer ce village typique !

>> Tarif 3,50€ enfant. Gratuit pour 2 adultes accompagnateurs. Durée : 1h30.

Informations et réservation à l’Office de tourisme. .

Village paludier Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

