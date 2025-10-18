Enquête d’Archi Miroir d’eau château de Nantes Nantes

Enquête d'Archi Samedi 18 octobre, 14h30 Miroir d'eau château de Nantes

Mineurs accompagnés

2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T17:00:00

Venez prêtez main-forte aux enquêteurs pour élucider le meurte de l’architecte Rose Desvents en parcourant la ville. Votre esprit de déduction et d’observation sera mis à l’épreuve, énigmes, codes, questions vous permettront de mettre à jour la vérité sur ce crime.

Goûter offert à l’arrivée.

Inscription sur eventbrite

