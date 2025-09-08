Enquête de haut vol, disparition de 8 toiles de Cezanne Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Enquête de haut vol, disparition de 8 toiles de Cezanne

Du 08/09 au 31/12/2025 tous les jours à partir de 18h. Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

« Enquête de haut vol, disparition de 8 toiles de Cezanne » est un jeu de piste qui vous emmène au cœur de la ville d’Aix en Provence et vous fait découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de la vie du peintre Paul Cezanne.

8 étapes, 1 code, votre mission ! Suivez l’itinéraire emprunté par les voleurs à travers la ville et résolvez les différentes énigmes au gré de lieux historiques. Une aventure d’une heure à une heure trente selon le parcours choisi, à vivre en famille, entre amis ou à destination des groupes scolaires.

Saurez-vous décrypter toutes les énigmes et récolter les chiffres des coordonnées GPS de la cachette secrète ?

Un jeu d’enquête inspiré de faits réels !



Ce jeu de piste est issue d’une coopération franco-allemande dans le cadre du jumelage entre la ville d’Aix-en-Provence et Tübingen.

Il est donc possible de jouer en français ou en allemand.



À partir de 7 ans. .

Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 92 87 33 kontakt@insareuss.de

English :

« High-flying investigation, the disappearance of 8 paintings by Cezanne » is a treasure hunt that takes you to the heart of the city of Aix-en-Provence, where you can discover or rediscover the emblematic places in the life of the painter Paul Cezanne.

German :

« Enquête de haut vol, disparition de 8 toiles de Cezanne » ist eine Schnitzeljagd, die Sie in das Herz der Stadt Aix en Provence führt und Sie die symbolträchtigen Orte aus dem Leben des Malers Paul Cezanne entdecken oder wiederentdecken lässt.

Italiano :

« Indagine ad alta quota, la scomparsa di 8 quadri di Cezanne » è una caccia al tesoro che vi porta nel cuore della città di Aix-en-Provence e vi fa scoprire o riscoprire i luoghi che furono emblematici nella vita del pittore Paul Cezanne.

Espanol :

« Investigación de altos vuelos, la desaparición de 8 cuadros de Cezanne » es una búsqueda del tesoro que le llevará al corazón de la ciudad de Aix-en-Provence y le permitirá descubrir o redescubrir los lugares que fueron emblemáticos en la vida del pintor Paul Cezanne.

