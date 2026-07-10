Enquête de la ferme Chèvrerie de la Poterie Dingé

Informations pratiques

Dingé

Enquête de la ferme

Chèvrerie de la Poterie 31 Lieu-dit La Poterie Dingé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Bouc et Mystère, une enquête ludique et immersive à mener en famille !

La clé de la chèvrerie a disparue.

Ulysse, le chef du troupeau, compte sur vous pour élucider cette mystérieuse disparition avant l’heure de la traite

Munis de votre livret, partez explorer la ferme.

Rencontrez les animaux, résolvez les énigmes, récoltez les indices et innocentez les suspects pour résoudre le mystère. Dégustez les produits de la ferme

Une fois l’enquête terminée, poursuivez par un moment convivial autour des produits de la chèvrerie. .

Chèvrerie de la Poterie 31 Lieu-dit La Poterie Dingé 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 03 68 57

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English :

L’événement Enquête de la ferme Dingé a été mis à jour le 2026-07-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel