Enquête d’Halloween Doué-en-Anjou

Enquête d’Halloween Doué-en-Anjou samedi 18 octobre 2025.

Enquête d’Halloween

279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

D’inquiétantes créatures ont volé du poison dans la pharmacie du musée afin d’empoisonner les visiteurs. Réponds à leurs énigmes afin de découvrir où est cachée la fiole de poison. Si tu y parviens, nous saurons te récompenser !

279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

English :

Ominous creatures have stolen poison from the museum pharmacy to poison visitors. Answer their riddles to find out where the vial of poison is hidden. If you succeed, we’ll reward you!

German :

Unheimliche Kreaturen haben Gift aus der Museumsapotheke gestohlen, um die Besucher zu vergiften. Beantworte ihre Rätsel, um herauszufinden, wo das Giftfläschchen versteckt ist. Wenn dir das gelingt, werden wir dich belohnen!

Italiano :

Creature minacciose hanno rubato del veleno dalla farmacia del museo per avvelenare i visitatori. Rispondete ai loro indovinelli per scoprire dove è nascosta la fiala di veleno. Se ci riuscirete, vi ricompenseremo!

Espanol :

Unas criaturas siniestras han robado veneno de la farmacia del museo para envenenar a los visitantes. Responde a sus acertijos para averiguar dónde está escondido el frasco de veneno. Si lo consigues, ¡te recompensaremos!

