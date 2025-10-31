Enquête d’Halloween Le rituel brisé Salle Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Enquête d’Halloween Le rituel brisé Salle Numéro 3 Riec-sur-Bélon vendredi 31 octobre 2025.

Enquête d’Halloween Le rituel brisé

Salle Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Il y a un siècle, la famille Kervadec a scellé une malédiction des rires empoisonnés dans la grande salle du Manoir. Cette malédiction fait que tout rire ou sourire se transforme en fou rire incontrôlable, puis, en larmes, avant de plonger la victime dans un sommeil magique.

A l’origine, elle visait à punir les villageois qui s’étaient moqués des Kervadec. Mais le sort a mal tourné il les touche eux-mêmes.

Chaque année, un rituel avec le talisman familial permet de contenir la malédiction. Mais cette année, le talisman est brisé en morceaux… et la malédiction commence à s’échapper !

Si la malédiction n’est pas stoppée, tout le monde dans le Manoir et le village va sombrer dans un sommeil éternel.

Sauriez-vous mener l’enquête et pourrez-vous empêcher la malédiction de se répandre ?

En famille ou entre amis, venez mener l’enquête et empêcher la malédiction qui touche la famille Kervadec de se répandre !

Pour les enfants de moins de 12 ans, un adulte doit être présent. .

Salle Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Enquête d’Halloween Le rituel brisé Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-10-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS