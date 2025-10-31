Enquête d’Halloween « opération Octopus » sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient
Enquête d’Halloween « opération Octopus » sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient vendredi 31 octobre 2025.
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02
Préparez-vous à frissonner… Un poulpe géant a pris possession du sous-marin Flore ! Devenez dresseur de kraken en relevant 8 défis qui vous permettront de briser la malédiction.
À partir de 7 ans
sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely
Lorient 56100 Morbihan Bretagne
