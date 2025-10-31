Enquête d’Halloween « opération Octopus » sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient

Enquête d’Halloween « opération Octopus » sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient vendredi 31 octobre 2025.

Morbihan

Enquête d’Halloween « opération Octopus »  sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02

Préparez-vous à frissonner… Un poulpe géant a pris possession du sous-marin Flore ! Devenez dresseur de kraken en relevant 8 défis qui vous permettront de briser la malédiction.

À partir de 7 ans

– billetterie à venir –   .

sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely
Lorient 56100 Morbihan Bretagne  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Enquête d’Halloween « opération Octopus » Lorient a été mis à jour le 2025-03-21 par ADT 56