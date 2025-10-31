Enquête d’Halloween Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie
Enquête d’Halloween Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie vendredi 31 octobre 2025.
Enquête d’Halloween
Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : 2025-10-31
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 21:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Enquête (super)naturelle
Saurez-vous résoudre les mystères qui entourent les Grottes de Saulges, à la nuit tombée ? En suivant les indices, rencontrez des âmes errantes afin de résoudre une enquête.
Départ d’enquête à 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h et 20h30
A partir de 10 ans, accompagné d’un adulte.
Tarif: 3 euros par participant.
Réservation par téléphone .
Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30 saulges@coevrons.fr
English :
(Super)natural survey
German :
(Super)natürliche Untersuchung
Italiano :
Un’indagine (super)naturale
Espanol :
Una investigación (super)natural
