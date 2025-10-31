Enquête d’Halloween Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Enquête d’Halloween

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

Enquête (super)naturelle

Saurez-vous résoudre les mystères qui entourent les Grottes de Saulges, à la nuit tombée ? En suivant les indices, rencontrez des âmes errantes afin de résoudre une enquête.

Départ d’enquête à 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h et 20h30

A partir de 10 ans, accompagné d’un adulte.

Tarif: 3 euros par participant.

Réservation par téléphone .

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30 saulges@coevrons.fr

English :

(Super)natural survey

German :

(Super)natürliche Untersuchung

Italiano :

Un’indagine (super)naturale

Espanol :

Una investigación (super)natural

