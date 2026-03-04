En’quête d’insectes ! Saint-Georges-de-Rouelley
Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley Manche
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
2026-08-20
Découverte ludique du monde des insectes à la poursuite des papillons, scarabées ou libellules. Quel est son nom ? Comment le reconnaître ? Quel est son mode de vie ? Autant de questions qui ne resteront plus sans réponses ! .
Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie
