En’quête d’insectes ! Saint-Georges-de-Rouelley

En’quête d’insectes !

Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley Manche

Découverte ludique du monde des insectes à la poursuite des papillons, scarabées ou libellules. Quel est son nom ? Comment le reconnaître ? Quel est son mode de vie ? Autant de questions qui ne resteront plus sans réponses ! .

