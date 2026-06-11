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Enquête en famille Église Saint-Patrice Quettreville-sur-Sienne

Enquête en famille Église Saint-Patrice Quettreville-sur-Sienne

Enquête en famille Église Saint-Patrice Quettreville-sur-Sienne mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Église Saint-Patrice

Adresse : 7 Place Charles Antoine Tanquerey

Ville : 50660 Quettreville-sur-Sienne

Département : Manche

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Quettreville-sur-Sienne

Enquête en famille

Église Saint-Patrice 7 Place Charles Antoine Tanquerey Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Enquête en famille à Hyenville (Quettreville-sur-Sienne). Dès 5 ans.   .

Église Saint-Patrice 7 Place Charles Antoine Tanquerey Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Enquête en famille

L’événement Enquête en famille Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-11 par Coutances Tourisme

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