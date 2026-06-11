Enquête en famille Église Saint-Patrice Quettreville-sur-Sienne
Enquête en famille Église Saint-Patrice Quettreville-sur-Sienne mardi 21 juillet 2026.
Quettreville-sur-Sienne
Enquête en famille
Église Saint-Patrice 7 Place Charles Antoine Tanquerey Quettreville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Enquête en famille à Hyenville (Quettreville-sur-Sienne). Dès 5 ans. .
Église Saint-Patrice 7 Place Charles Antoine Tanquerey Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Enquête en famille
L’événement Enquête en famille Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-11 par Coutances Tourisme
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