Enquête en médiathèque, L’Atelier Media, Carvin

Enquête en médiathèque Mercredi 22 avril, 14h30 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Sur réservation

Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges dans votre médiathèque : les livres se vident de leur sens, des mots s’effacent et les histoires disparaissent.

D’aucuns affirment qu’un fantôme rôde dès la fermeture. Un mystère plane sur les lieux : quelqu’un en veut à la médiathèque… et à celles et ceux qui la fréquentent.

Face à ces étranges évènements, vous êtes invités à mener l’enquête en compagnie de Nestor Watson, usager passionné de romans policiers.

Ce spectacle déambulatoire, conçu pour toute la famille, propose plusieurs niveaux de lecture adaptés à toutes les générations. Au fil de la déambulation, vous rencontrerez différents personnages — autant de suspects potentiels à interroger — et vous assisterez à des saynètes qui vous permettront, pas à pas, de résoudre le mystère…

Par la Compagnie des Baladins

