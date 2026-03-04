Enquête en médiathèque, L’Atelier Media, Carvin

Enquête en médiathèque L'Atelier Media Carvin

Enquête en médiathèque, L’Atelier Media, Carvin mercredi 22 avril 2026.

Enquête en médiathèque Mercredi 22 avril, 14h30 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges dans votre médiathèque : les livres se vident de leur sens, des mots s’effacent et les histoires disparaissent.
D’aucuns affirment qu’un fantôme rôde dès la fermeture. Un mystère plane sur les lieux : quelqu’un en veut à la médiathèque… et à celles et ceux qui la fréquentent.
Face à ces étranges évènements, vous êtes invités à mener l’enquête en compagnie de Nestor Watson, usager passionné de romans policiers.
Ce spectacle déambulatoire, conçu pour toute la famille, propose plusieurs niveaux de lecture adaptés à toutes les générations. Au fil de la déambulation, vous rencontrerez différents personnages — autant de suspects potentiels à interroger — et vous assisterez à des saynètes qui vous permettront, pas à pas, de résoudre le mystère…
Par la Compagnie des Baladins

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ateliermediacarvin »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Déambulation littéraire et burlesque Déambulation Spectacle