Enquête familiale Terreur sur la scène cherbourgeoise Place de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin vendredi 31 octobre 2025.

Place de Gaulle Cherbourg-Octevlle Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-10-31 15:30:00

2025-10-31

Nous sommes à la veille de l’inauguration du Théâtre, la cantatrice Violetta Callas, qui doit interpréter le rôle-titre de la soirée, vient d’être assassinée.

Panique dans les coulisses, le drame ébranle toute l’institution. Adulée par le public, mais détestée en dehors de la scène, où ses caprices de diva en agaçaient plus d’un.

Plusieurs personnes sont suspectées, à vous de mener l’enquête et de retrouver le meurtrier à l’aide des indices qui vous seront donnés au fil des différentes étapes.

3 créneaux 15h30, 16h45 et 18h.

RDV devant le Théâtre à l’Italienne

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin à partir du mardi 14/10 à 10h30. .

Place de Gaulle Cherbourg-Octevlle Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

