Enquête famille Sur les pas d’Adèle Place Adèle-Pichon Batz-sur-Mer

Enquête famille Sur les pas d’Adèle

Place Adèle-Pichon Musée des Marais salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-25 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-04 2026-03-06 2026-03-07

JEU‑ENQUÊTE Sur les pas d’Adèle Pichon

Enquête familiale, à partir de 7 ans

Gratuit

Le Musée des Marais Salants et la Médiathèque de Batz-sur-Mer s’unissent pendant les vacances pour vous plonger dans un univers de mystères et d’énigmes. Ateliers, animations et rencontres vous attendent pour explorer l’art du polar et le goût du suspense…

Du 7 février au 7 mars, partez en famille à la recherche d’indices pour résoudre une mystérieuse enquête…

Munis de votre livret‑jeu gratuit, à retirer à la médiathèque, explorez la médiathèque et le Musée des Marais Salants à la recherche des indices disséminés sur votre parcours. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour percer le secret de l’enquête d’Adèle Pichon ! Prêts à relever le défi ?

Retrouvez l’ensemble des animations sur notre site et ne manquez pas celles proposées par la Médiathèque sur https://mediatheque.batzsurmer.fr/

Préparez-vous à vivre des vacances pleines de suspense !

.

Place Adèle-Pichon Musée des Marais salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Enquête famille Sur les pas d’Adèle Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-27 par ADT44