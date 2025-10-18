Enquête frisson grandeur nature > « La famille Graham’s » Saint-Lô

Enquête frisson grandeur nature > « La famille Graham’s » Saint-Lô samedi 18 octobre 2025.

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo vous donne rendez-vous le 18 octobre prochain au Haras de Saint-Lô pour une enquête « frisson » grandeur nature.

Ouverture de la billetterie en ligne le 18 septembre !

> 7 départs 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30 et 22h.

À partir de 8 ans. .

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr

