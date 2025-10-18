Enquête Game à La Petite Pierre L’école des sorciers La Petite-Pierre

2a Rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-31

Sur le principe d’un Escape Game en extérieur

Grâce à des visuels installés sur le parcours, à un livret d’enquête, à des objets présents dans une besace et à une mallette interactive, les apprentis sorciers devront mener l’enquête et réaliser leurs missions.

Embarquez dans une aventure pleine de magie !

Enquête-Game À L’ÉCOLE DES SORCIERS éphémère pendant les vacances de la toussaint.

Décrypter le texte de la Pierre du Savoir et faire apparaître le talisman de la connaissance.

Gratuit et sur réservation

Durée 1h30

Jeu par équipe idéal pour 2 à 5 joueurs

A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte)

Jeu en totale autonomie .

2a Rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-laetitepierre.alsace

English :

Based on the principle of an outdoor Escape Game

Thanks to visuals set up along the route, an investigation booklet, objects in a bag and an interactive briefcase, apprentice sorcerers will have to carry out the investigation and complete their missions.

German :

Nach dem Prinzip eines Escape Games im Freien

Mithilfe von auf dem Parcours installierten Visualisierungen, einem Ermittlungsheft, Gegenständen in einem Beutel und einem interaktiven Koffer müssen die Zauberlehrlinge die Ermittlungen durchführen und ihre Aufgaben erfüllen.

Italiano :

Basato sul principio di un gioco di fuga all’aperto

Con l’ausilio di immagini allestite lungo il percorso, di un libretto di indagine, di oggetti in una borsa e di una valigetta interattiva, gli apprendisti stregoni dovranno svolgere l’indagine e portare a termine le loro missioni.

Espanol :

Basado en el principio de un Juego de Escape al aire libre

Mediante elementos visuales instalados a lo largo del recorrido, un cuaderno de investigación, objetos en una bolsa y un maletín interactivo, los aprendices de brujo tendrán que llevar a cabo la investigación y completar sus misiones.

