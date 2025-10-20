Enquête game À l’école des sorciers Obernai

Enquête game À l’école des sorciers

Sur le principe d’un escape-game destiné aux familles et aux enfants, décryptez le texte de la pierre du savoir et faites apparaître le talisman de la connaissance ! Durée 1h30, sur réservation.

Embarquez dans une aventure pleine de magie.

Votre mission décrypter le texte de la pierre du savoir et faire apparaître le talisman de la connaissance !

Sur le principe d’un escape-game destiné spécialement aux familles et aux enfants, les joueurs tentent de réaliser leur mission. Grâce à des visuels installés sur le parcours, à un livret d’enquête, à des objets présents dans une besace et à une mallette interactive, les apprentis sorciers devront mener l’enquête et réaliser leurs missions.

Du lundi au vendredi, sur réservation à l’office de tourisme et EN LIGNE ICI.

Une inscription par famille (écrire 1 dans disponibilité) de 2 à 5 joueurs. Jeu en français uniquement.

Ce jeu en totale autonomie en parcours extérieur se joue en équipe de 2 à 5 joueurs.

A partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.

Caution de 100€ pour le prêt de la mallette. .

English :

An escape-game for families and children, decipher the text of the Stone of Knowledge and conjure up the talisman of knowledge! Duration 1h30, on reservation.

German :

Nach dem Prinzip eines Escape-Games für Familien und Kinder entschlüsseln Sie den Text auf dem Stein des Wissens und bringen Sie den Talisman des Wissens zum Vorschein! Dauer 1,5 Stunden, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un gioco di fuga per famiglie e bambini, per decifrare il testo della Pietra della Conoscenza e svelare il talismano del sapere! Durata 1h30, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un juego de escape para familias y niños, ¡descifra el texto de la Piedra del Saber y desvela el talismán del conocimiento! Duración 1h30, reserva obligatoria.

