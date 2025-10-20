Enquête game À l’école des sorciers Obernai
Enquête game À l’école des sorciers Obernai lundi 20 octobre 2025.
Enquête game À l’école des sorciers
Obernai Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-24 18:00:00
2025-10-20 2025-10-27
Sur le principe d’un escape-game destiné aux familles et aux enfants, décryptez le texte de la pierre du savoir et faites apparaître le talisman de la connaissance ! Durée 1h30, sur réservation.
Embarquez dans une aventure pleine de magie.
Votre mission décrypter le texte de la pierre du savoir et faire apparaître le talisman de la connaissance !
Sur le principe d’un escape-game destiné spécialement aux familles et aux enfants, les joueurs tentent de réaliser leur mission. Grâce à des visuels installés sur le parcours, à un livret d’enquête, à des objets présents dans une besace et à une mallette interactive, les apprentis sorciers devront mener l’enquête et réaliser leurs missions.
Du lundi au vendredi, sur réservation à l’office de tourisme et EN LIGNE ICI.
Une inscription par famille (écrire 1 dans disponibilité) de 2 à 5 joueurs. Jeu en français uniquement.
Ce jeu en totale autonomie en parcours extérieur se joue en équipe de 2 à 5 joueurs.
A partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.
Caution de 100€ pour le prêt de la mallette. .
Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr
English :
An escape-game for families and children, decipher the text of the Stone of Knowledge and conjure up the talisman of knowledge! Duration 1h30, on reservation.
German :
Nach dem Prinzip eines Escape-Games für Familien und Kinder entschlüsseln Sie den Text auf dem Stein des Wissens und bringen Sie den Talisman des Wissens zum Vorschein! Dauer 1,5 Stunden, Reservierung erforderlich.
Italiano :
Un gioco di fuga per famiglie e bambini, per decifrare il testo della Pietra della Conoscenza e svelare il talismano del sapere! Durata 1h30, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Un juego de escape para familias y niños, ¡descifra el texto de la Piedra del Saber y desvela el talismán del conocimiento! Duración 1h30, reserva obligatoria.
