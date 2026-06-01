Enquête Game Les mystères de Lucius Ménestreau-en-Villette
Enquête Game Les mystères de Lucius Ménestreau-en-Villette dimanche 28 juin 2026.
Ménestreau-en-Villette
Enquête Game Les mystères de Lucius
2905 route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret
Tarif : – – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le mystère vous attend au Domaine du Ciran !
Une journée spéciale mystère vous attend au Domaine du Ciran !
En famille ou entre amis, plongez dans une aventure captivante avec l’Enquête Game Les Mystères de Lucius .
Saurez-vous résoudre les énigmes, déchiffrer les indices et percer le secret du Ciran ?
Dimanche 28 juin
Départs à 10h et 14h (sur inscription)
Dès 8 ans
Durée 1h45 à 2h30
26 € adulte 20 € enfant (-12 ans)
Places limitées à 8 participants par créneau .
2905 route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com
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English :
Mystery awaits you at Domaine du Ciran!
L’événement Enquête Game Les mystères de Lucius Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-06-05 par ADRT45