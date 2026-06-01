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Enquête Game Les mystères de Lucius Ménestreau-en-Villette

Enquête Game Les mystères de Lucius Ménestreau-en-Villette

Enquête Game Les mystères de Lucius Ménestreau-en-Villette dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 2905 route de Marcilly

Ville : 45240 Ménestreau-en-Villette

Département : Loiret

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 26 Tarif de base plein tarif

Ménestreau-en-Villette

Enquête Game Les mystères de Lucius

2905 route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : – – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Le mystère vous attend au Domaine du Ciran !
Une journée spéciale mystère vous attend au Domaine du Ciran !

En famille ou entre amis, plongez dans une aventure captivante avec l’Enquête Game Les Mystères de Lucius .
Saurez-vous résoudre les énigmes, déchiffrer les indices et percer le secret du Ciran ?
Dimanche 28 juin
Départs à 10h et 14h (sur inscription)
Dès 8 ans
Durée 1h45 à 2h30

26 € adulte 20 € enfant (-12 ans)
Places limitées à 8 participants par créneau   .

2905 route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93  contact@domaineduciran.com

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English :

Mystery awaits you at Domaine du Ciran!

L’événement Enquête Game Les mystères de Lucius Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-06-05 par ADRT45