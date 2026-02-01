Enquête Game Mystérieuse Disparition Marmoutier

Enquête Game Mystérieuse Disparition

13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

Vendredi 2026-02-18 14:00:00

À partir de 16 ans.

Uniquement sur réservation.

De 2 à 8 personnes

La porte vient de se fermer…

Vous êtes enfermés dans la mystérieuse cave de l’Atelier de l’Orgue !

Vous avez une heure pour trouver les indices et résoudre l’énigme.

Pour y parvenir, il va falloir décrypter des codes… Et surtout échanger avec votre équipe tout en gérant votre angoisse face aux minutes qui défilent. Une plongée insolite et ludique dans l’univers de l’orgue ! .

English :

From age 16.

Reservations required.

From 2 to 8 people

