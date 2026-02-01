Enquête Game Mystérieuse Disparition Marmoutier
Enquête Game Mystérieuse Disparition Marmoutier mercredi 18 février 2026.
Enquête Game Mystérieuse Disparition
13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-12-31 18:00:00
Date(s) :
2026-02-18
À partir de 16 ans.
Uniquement sur réservation.
De 2 à 8 personnes
La porte vient de se fermer…
Vous êtes enfermés dans la mystérieuse cave de l’Atelier de l’Orgue !
Vous avez une heure pour trouver les indices et résoudre l’énigme.
Pour y parvenir, il va falloir décrypter des codes… Et surtout échanger avec votre équipe tout en gérant votre angoisse face aux minutes qui défilent. Une plongée insolite et ludique dans l’univers de l’orgue ! .
13 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 46 84 contact@cip-pointdorgue.fr
English :
From age 16.
Reservations required.
From 2 to 8 people
