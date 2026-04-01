Ferrette

Enquête-game nature Harold et la lettre mystère

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-14 13:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Équipe de 2 à 6 personnes

Dès 6 ans

Une lettre mystérieuse a été retrouvée…

Lors de son exploration, Harold est tombé sur un message étrange.

Quelqu’un — ou quelque chose — tente manifestement de transmettre une information cruciale…

Serez-vous capables de l’aider à percer le secret ?

Pour y parvenir, il vous faudra résoudre 8 énigmes nature grâce à un boîtier interactif et aux outils du parfait détective.

Observation, logique, coopération… tout sera mis à l’épreuve !

Le trésor n’attend que vous ! .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

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English :

Teams of 2 to 6

From age 6

L’événement Enquête-game nature Harold et la lettre mystère Ferrette a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Sundgau