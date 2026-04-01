Enquête-game nature Harold et la lettre mystère Ferrette
Enquête-game nature Harold et la lettre mystère Ferrette mardi 14 avril 2026.
Ferrette
Enquête-game nature Harold et la lettre mystère
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-14 13:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Équipe de 2 à 6 personnes
Dès 6 ans
Une lettre mystérieuse a été retrouvée…
Lors de son exploration, Harold est tombé sur un message étrange.
Quelqu’un — ou quelque chose — tente manifestement de transmettre une information cruciale…
Serez-vous capables de l’aider à percer le secret ?
Pour y parvenir, il vous faudra résoudre 8 énigmes nature grâce à un boîtier interactif et aux outils du parfait détective.
Observation, logique, coopération… tout sera mis à l’épreuve !
Le trésor n’attend que vous ! .
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
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English :
Teams of 2 to 6
From age 6
L’événement Enquête-game nature Harold et la lettre mystère Ferrette a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Sundgau
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