Enquête Game pour enfant Marmoutier

Enquête Game pour enfant
Découvrez le nouvel enquête game pour enfant à L’Atelier de l’Orgue !
Viens résoudre avec tes amis une enquête mystérieuse une partition a disparu, venez la retrouver !
– à partir de 7 ans
– 10€ par enfant avec goûter
– 7€ sans goûter (possibilité de ramener votre propre goûter)
Réservation obligatoire au minimum une semaine à l’avance. .
13 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 46 84 bonjour@latelierdelorgue.fr
