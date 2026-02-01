Enquête Game pour enfant Marmoutier

Enquête Game pour enfant

13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

2026-02-18

Découvrez le nouvel enquête game pour enfant à L’Atelier de l’Orgue !

Viens résoudre avec tes amis une enquête mystérieuse une partition a disparu, venez la retrouver !

– à partir de 7 ans

– 10€ par enfant avec goûter

– 7€ sans goûter (possibilité de ramener votre propre goûter)

Réservation obligatoire au minimum une semaine à l’avance. .

13 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 46 84 bonjour@latelierdelorgue.fr

