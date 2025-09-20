Enquête géante Abbaye de maillezais Maillezais

Inscription – Nombre de place limité

Le Département de la Vendée vous invite à plonger dans les mystères de l’abbaye et résoudre une enquête passionnante : « En 1527 au sein de l’abbaye, un véritable jeu de dupes est en action. De qui se moque-t-on à Saint-Pierre de Maillezais ? »

Informations pratiques :

Durée : 2h

Se présenter à l’accueil à partir de 15h30.

Jeu interactif tout public à partir de 7 ans.

Entrée gratuite pour les journées du patrimoine.

Nombre de places limité.

Renseignements et réservations au 02 51 53 66 80

Abbaye de maillezais Bourg, 85420 Maillezais Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire 02 51 53 66 80 http://www.sitesculturels.vendee.fr https://www.facebook.com/AbbayesDuSudVendee?ref=hl

Plongez dans la mystérieuse histoire du site et menez l’enquête à la nuit tombée pour résoudre une énigme policière inédite.

@Département de la Vendée