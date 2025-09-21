ENQUÊTE GRANDEUR NATURE AU MUSÉE EBUROMAGUS VISITE FUNESTE Bram

ENQUÊTE GRANDEUR NATURE AU MUSÉE EBUROMAGUS VISITE FUNESTE

2 Avenue du Razès Bram Aude

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, l’équipe du musée archéologique Eburomagus vous invite à prendre part à une grande enquête grandeur nature (type murder party).

« Visite funeste » Le directeur de l’Agence Touristique Clémentaise s’inquiète de l’absence d’Hortense Malvoisier, nouvellement promue responsable des guides conférenciers de Saint Clément.

Il se rend à la Salle capitulaire des Cordeliers où elle travaille.

La guide conférencière est bien présente, mais elle sera incapable d’assurer la visite.

Elle est morte, un objet pointu planté dans le dos.

Crime passionnel ?

Jalousie professionnelle ?

Problème financier ?

Secret à garder ?

Animation gratuite. Réservation obligatoire (places limitées) au 04 68 78 91 19.

2 Avenue du Razès Bram 11150 Aude Occitanie +33 4 68 78 91 19 eburomagus@villedebram.fr

English :

European Heritage Days 2025

As part of the European Heritage Days 2025, the Eburomagus archaeological museum team invites you to take part in a murder party-style investigation.

« The director of the Agence Touristique Clémentaise is worried about the absence of Hortense Malvoisier, newly promoted to head of Saint Clément’s tour guides.

He visits the Salle capitulaire des Cordeliers where she works.

The guide is present, but unable to give the tour.

She’s dead, a sharp object stuck in her back.

Crime of passion?

Professional jealousy?

Financial problems?

A secret to keep?

Free entertainment. Reservations required (places limited) on 04 68 78 91 19.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2025 lädt Sie das Team des Archäologischen Museums Eburomagus dazu ein, an einer großen Ermittlung in Lebensgröße (Typ Murder Party) teilzunehmen.

« Verhängnisvoller Besuch »: Der Direktor der Tourismusagentur von Clémentaise ist besorgt über die Abwesenheit von Hortense Malvoisier, der neu beförderten Leiterin der Fremdenführer von Saint Clément.

Er begibt sich in den Kapitelsaal der Cordeliers, wo sie arbeitet.

Die Fremdenführerin ist zwar anwesend, aber sie wird nicht in der Lage sein, die Führung zu übernehmen.

Sie ist tot, ein spitzer Gegenstand steckt in ihrem Rücken.

Ein Verbrechen aus Leidenschaft?

Eifersucht aus beruflichen Gründen?

Finanzielle Probleme?

Geheimnis, das gehütet werden muss?

Die Animation ist kostenlos. Reservierung erforderlich (begrenzte Plätze) unter 04 68 78 91 19.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l’équipe del museo archeologico Eburomagus vi invita a partecipare a un murder party a grandezza naturale.

« Il direttore dell’Agence Touristique Clémentaise è preoccupato per l’assenza di Hortense Malvoisier, appena promossa a capo delle guide turistiche di Saint Clément.

Si è recato alla sala capitolare dei Cordeliers dove lavorava.

La guida era lì, ma non ha potuto fare il tour.

È morta, con un oggetto appuntito conficcato nella schiena.

È stato un delitto passionale?

Gelosia professionale?

Problemi finanziari?

Un segreto da custodire?

Spettacolo gratuito. Prenotazione obbligatoria (posti limitati) al numero 04 68 78 91 19.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, el equipo del museo arqueológico Eburomagus le invita a participar en una fiesta de asesinatos a tamaño real.

« El director de la Agence Touristique Clémentaise está preocupado por la ausencia de Hortense Malvoisier, que acaba de ser ascendida a jefa de los guías turísticos de Saint Clément.

Fue a la sala capitular de Cordeliers, donde ella trabajaba.

La guía estaba allí, pero no pudo hacer la visita.

Está muerta, con un objeto punzante clavado en la espalda.

¿Fue un crimen pasional?

¿Celos profesionales?

¿Problemas financieros?

¿Un secreto que guardar?

Espectáculo gratuito. Imprescindible reservar (plazas limitadas) en el 04 68 78 91 19.

