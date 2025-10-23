Enquête Halloween à la médiathèque Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Enquête Halloween à la médiathèque Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer jeudi 23 octobre 2025.

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-23 11:00:00

fin : 2025-10-23 18:00:00

2025-10-23

Les trois sorcières les plus malfaisantes de la côte ont lancé un terrible défi à la ville de Saint-Aubin. Plusieurs séances proposées dans la journée. Sur réservation

Une journée d’enquêtes sur le thème d’Halloween, entièrement gratuites ? C’est ce que propose la médiathèque de Saint-Aubin le jeudi 23 octobre prochain !

Les trois sorcières les plus malfaisantes de la côte ont lancé un terrible défi à la ville de Saint-Aubin Nous avons caché dans notre repaire un parchemin contenant un sortilège maudit. Si vous retrouvez ce parchemin avant la fin du temps imparti, nous accepterons de quitter cette région pour toujours en revanche, si vous échouez, croyez bien que nous prendrons un malin plaisir à jeter nos plus terribles maléfices sur cette ville qui finira alors par disparaître !

Oserez-vous relever leur défi pour sauver la ville de Saint-Aubin ?

Petits et grands sont les bienvenus, cette activité étant adaptée de 6 à 100 ans !

Plusieurs séances sont proposées à 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 ou 18h00. Sur réservation à mediatheque@saintaubinsurmer.fr

12 personnes maximum par groupe. .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr

English : Enquête Halloween à la médiathèque

The three most evil witches on the coast have issued a terrible challenge to the town of Saint-Aubin. Several sessions throughout the day. Reservations required

German : Enquête Halloween à la médiathèque

Die drei bösartigsten Hexen der Küste haben eine schreckliche Herausforderung an die Stadt Saint-Aubin gestellt. Mehrere Sitzungen werden im Laufe des Tages angeboten. Auf Reservierung

Italiano :

Le tre streghe più malvagie della costa hanno lanciato una terribile sfida alla città di Saint-Aubin. Diverse sessioni durante la giornata. Solo su prenotazione

Espanol :

Las tres brujas más malvadas de la costa han lanzado un terrible desafío a la ciudad de Saint-Aubin. Varias sesiones a lo largo del día. Sólo con reserva

L’événement Enquête Halloween à la médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-11 par Calvados Attractivité