Enquête Halloween au Château Costa de Fébus Montaner

Costa de Fébus Château de Montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif enfant

Date : 

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Le décor de château hanté est visible durant toutes les vacances, avec un parcours de jeu, tous les jours de 10h à 18h parcourez le château hanté pour résoudre cet effrayant jeu de piste.

Les 25 et 26 octobre résolvez une enquête familiale sur le thème de la sorcellerie

Toutes les animations se dérouleront sans réservation entre 10h et 18h.

Tarif réduit pour les enfants déguisés durant toutes les vacances !

Attention pas de visite guidée durant ce weekend .

Costa de Fébus Château de Montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 98 29

English :

The haunted castle setting is on view throughout the vacations, with a game trail every day from 10am to 6pm: explore the haunted castle to solve this spooky treasure hunt.

October 25 and 26: solve a family investigation on the theme of witchcraft

All events take place between 10 a.m. and 6 p.m., without reservation.

Reduced rates for children in disguise during all vacations!

German :

Die Kulisse des Spukschlosses ist während der gesamten Ferienzeit zu sehen, mit einem Spieleparcours, täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr: Durchstreifen Sie das Spukschloss, um diese gruselige Schnitzeljagd zu lösen.

Am 25. und 26. Oktober: Lösen Sie eine Familienuntersuchung zum Thema Hexerei

Alle Animationen finden ohne Reservierung zwischen 10 und 18 Uhr statt.

Ermäßigter Preis für verkleidete Kinder während der gesamten Ferien!

Italiano :

L’ambientazione del castello stregato è visibile per tutto il periodo delle vacanze, con un percorso di gioco ogni giorno dalle 10.00 alle 18.00: esplorate il castello stregato per risolvere questa spettrale caccia al tesoro.

25 e 26 ottobre: risolvete un’indagine familiare sul tema della stregoneria

Tutte le attività sono gratuite dalle 10.00 alle 18.00.

Tariffe ridotte per i bambini travestiti durante tutte le festività!

Espanol :

La ambientación del castillo encantado podrá verse durante todas las vacaciones, con un recorrido de juegos todos los días de 10:00 a 18:00: explore el castillo encantado para resolver esta espeluznante búsqueda del tesoro.

25 y 26 de octubre: resuelva una investigación familiar sobre el tema de la brujería

Todas las actividades son gratuitas de 10.00 a 18.00 h.

¡Tarifas reducidas para los niños disfrazados durante todas las fiestas!

