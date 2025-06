Enquête hirondelles Place d’armes Navarrenx 2 juillet 2025 14:00

Pyrénées-Atlantiques

Enquête hirondelles Place d’armes Mairie Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-02 16:00:00

2025-07-02

Aidez-nous à recenser les nids d’hirondelles sur la Commune pour alimenter l’enquête hirondelles portée par le Ligue de Protection des Oiseaux. Sur la base d’un tutorial, nous repérerons et décrirons tous les nids présents en centre-ville. L’occasion d’en savoir plus sur les différentes espèces d’hirondelles, les causes de leur déclin et comment les protéger.

Animation dans le cadre des sciences participatives pour l’Atlas de la Biodiversité Communale .

Place d’armes Mairie

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 08 24 18

