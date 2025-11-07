Enquête immersive au Château de Meauce La Malédiction du Vieux Colombier Saincaize-Meauce

Château de Meauce Saincaize-Meauce Nièvre

Plongez au cœur du 19ème siècle et devenez enquêteur dans une affaire restée sans réponse depuis plus de 200 ans…

Un crime a été commis au Château de Meauce, mais l’histoire n’a jamais révélé le coupable. Aujourd’hui, c’est à vous de lever le voile sur ce mystère.

Guidé par votre intuition, vous explorerez les salles, couloirs et recoins du château à la rencontre des âmes errantes de l’époque.

Chaque esprit détient une partie de la vérité… mais aussi ses secrets. Entre mensonges et révélations, à vous de récolter les informations et de démasquer le véritable coupable.

Oserez-vous affronter les âmes du Château de Meauce pour résoudre ce mystère ?

L’enquête immersive se déroulera du 7 au 9 novembre. Parcours de 1h30, départs toutes les 10min de 18h à 22h. Groupes de 8 personnes max.

Tarif 18€ par personne.

Possibilité de séance privée. .

Château de Meauce Saincaize-Meauce 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 10 37 04 chateau.meauce@gmail.com

