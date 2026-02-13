Enquête Immersive au Moxy hôtel Amiens Amiens

Enquête Immersive au Moxy hôtel Amiens

29-33 Rue Paul Tellier Amiens Somme

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 13:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Jeu créé et organisé par Fabulis & Ludikéjeu

Assistez à une pièce de théâtre immersive. Vous n’êtes pas que spectateur: plongez au cœur de l’intrigue. Saurez-vous résoudre l’enquête?

Vous êtes invités à un vernissage privé au cœur d’un hôtel.

Ce moment marque un tournant pour l’artiste qui dévoile ses œuvres dans un cadre soigneusement orchestré. Les invités réunis pourraient bien décider de son avenir.

Derrière les sourires, les regards se croisent et les secrets s’accumulent.

Un drame éclate. L’évènement bascule.

Tous les invités ont quelque chose à cacher.

Et l’assassin est forcément parmi eux.

Pour résoudre l’enquête, préparez-vous à:

-Être en immersion dans une pièce de théâtre

-Découvrir les secrets d’un hôtel contemporain

-Mener l’enquête en relevant les indices

-Analyser et interrogez vos suspects

-Résoudre l’énigme avec vos déductions

Pour le bon déroulement du jeu

-À la différence d’un escape game, il est inutile de fouiller dans les décors, de déplacer les objets ou de manipuler les lumières.

-Vous pouvez échanger avec les comédiens lorsqu’ils sont disponibles, sans jamais interrompre une conversation en cours.

-Pour préserver le bon déroulement du spectacle, n’ouvrez jamais une porte, que ce soit pour entrer ou sortir d’une pièce.

-En revanche, une porte ouverte vous invite à découvrir une nouvelle scène.

Informations pratiques:

-Accessible aux personnes en situation de handicap

-Lieu Moxy hôtel Amiens, 29-33 Rue Paul Tellier, 80000 Amiens, France

-Date et heure: à partir de 13h30 le 14 mars 2026

-Durée: créneau de 1h30 par session de jeu, merci d’arriver 10 minutes avant

-Un vestiaire sera mis à votre disposition

Attention, les billets ne sont pas remboursables.

Jeu créé et organisé par Fabulis & Ludikéjeu

Assistez à une pièce de théâtre immersive. Vous n’êtes pas que spectateur: plongez au cœur de l’intrigue. Saurez-vous résoudre l’enquête?

Vous êtes invités à un vernissage privé au cœur d’un hôtel.

Ce moment marque un tournant pour l’artiste qui dévoile ses œuvres dans un cadre soigneusement orchestré. Les invités réunis pourraient bien décider de son avenir.

Derrière les sourires, les regards se croisent et les secrets s’accumulent.

Un drame éclate. L’évènement bascule.

Tous les invités ont quelque chose à cacher.

Et l’assassin est forcément parmi eux.

Pour résoudre l’enquête, préparez-vous à:

-Être en immersion dans une pièce de théâtre

-Découvrir les secrets d’un hôtel contemporain

-Mener l’enquête en relevant les indices

-Analyser et interrogez vos suspects

-Résoudre l’énigme avec vos déductions

Pour le bon déroulement du jeu

-À la différence d’un escape game, il est inutile de fouiller dans les décors, de déplacer les objets ou de manipuler les lumières.

-Vous pouvez échanger avec les comédiens lorsqu’ils sont disponibles, sans jamais interrompre une conversation en cours.

-Pour préserver le bon déroulement du spectacle, n’ouvrez jamais une porte, que ce soit pour entrer ou sortir d’une pièce.

-En revanche, une porte ouverte vous invite à découvrir une nouvelle scène.

Informations pratiques:

-Accessible aux personnes en situation de handicap

-Lieu Moxy hôtel Amiens, 29-33 Rue Paul Tellier, 80000 Amiens, France

-Date et heure: à partir de 13h30 le 14 mars 2026

-Durée: créneau de 1h30 par session de jeu, merci d’arriver 10 minutes avant

-Un vestiaire sera mis à votre disposition

Attention, les billets ne sont pas remboursables. .

29-33 Rue Paul Tellier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 6 82 05 46 88 ludikejeu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Game created and organized by Fabulis & Ludikéjeu

Attend an immersive play. You’re not just a spectator: you’re at the heart of the plot. Can you solve the case?

You’ve been invited to a private vernissage in the heart of a hotel.

The event marks a turning point for the artist, who unveils his works in a carefully orchestrated setting. The assembled guests could well decide her future.

Behind the smiles, eyes meet and secrets accumulate.

Drama breaks out. The event turns upside down.

All the guests have something to hide.

And the murderer must be among them.

To solve the case, get ready to..:

-Immerse yourself in a play

-Discover the secrets of a contemporary hotel

-Lead the investigation by picking up the clues

-Analyze and interrogate your suspects

-Solve the enigma with your deductions

To ensure the game runs smoothly:

-Unlike an escape game, there’s no need to rummage through the sets, move objects or manipulate the lights.

-You can talk to the actors when they’re available, without ever interrupting a conversation in progress.

-To keep the show running smoothly, never open a door to enter or leave a room.

-On the other hand, an open door invites you to discover a new scene.

Practical information

-Accessible to the disabled

-Location: Moxy hôtel Amiens, 29-33 Rue Paul Tellier, 80000 Amiens, France

-Date and time: from 1:30 pm on March 14, 2026

-Duration: 1h30 slot per game session, please arrive 10 minutes early

-A checkroom will be available

Please note that tickets are non-refundable.

L’événement Enquête Immersive au Moxy hôtel Amiens Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS