Enquête interactive : la Cour des contes Compiègne
vendredi 25 septembre 2026 · Compiègne
Informations pratiques
Compiègne
Enquête interactive : la Cour des contes
28 Rue du Général Koenig Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-09-25
« Blanche neige a été tuée… » Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable !
Mardi et vendredi de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
« Blanche neige a été tuée… » Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable !
Mardi et vendredi de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h .
28 Rue du Général Koenig Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 57 57
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English :
« Snow White was %E9t%E9 killed… » Prince Philip fills us in right away. Not only is the tragedy %E9unbearable, but the characters find themselves out of work because there are no more fairy tales. We must find the culprit!
Tuesdays and Fridays from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
Wednesdays and Saturdays from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
L’événement Enquête interactive : la Cour des contes Compiègne a été mis à jour le 2026-09-09 par Compiègne – Pierrefonds Tourisme
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