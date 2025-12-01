Enquête-Jeu À la recherche des bonhommes de neige Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune
Enquête-Jeu À la recherche des bonhommes de neige Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune samedi 20 décembre 2025.
Enquête-Jeu À la recherche des bonhommes de neige
Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Grâce à un jeu dédié aux plus jeunes, partez à la recherche des bonhommes de neige disséminés dans la Cité !
1 billet = 1 livret
Munis d’une carte, explorez la Cité (à l’intérieur comme à l’extérieur) à la recherche d’indices.
Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise !
Durée environ 1 heure
L’activité peut être réalisée avec un seul livret par famille.
Du 20 décembre au 4 janvier pendant les horaires d’ouverture. .
Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Enquête-Jeu À la recherche des bonhommes de neige
L’événement Enquête-Jeu À la recherche des bonhommes de neige Beaune a été mis à jour le 2025-12-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)