Enquête-Jeu À la recherche des bonhommes de neige Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune

Enquête-Jeu À la recherche des bonhommes de neige

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

2025-12-20

Grâce à un jeu dédié aux plus jeunes, partez à la recherche des bonhommes de neige disséminés dans la Cité !

1 billet = 1 livret

Munis d’une carte, explorez la Cité (à l’intérieur comme à l’extérieur) à la recherche d’indices.

Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise !

Durée environ 1 heure

L’activité peut être réalisée avec un seul livret par famille.

Du 20 décembre au 4 janvier pendant les horaires d’ouverture. .

