Enquête jeu Les secrets de Saint-Martin Harfleur
Enquête jeu Les secrets de Saint-Martin Harfleur mercredi 17 juin 2026.
Harfleur
Enquête jeu Les secrets de Saint-Martin
19 Rue des 104 Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Menez l’enquête qui vous permettra de découvrir tous les secrets de l’église Saint-Martin. Dans ce monument historique, fleuron du patrimoine local, vous deviendrez un expert en architecture gothique. En famille ou entre amis, relevez le défi ! qui sait, votre persévérance pourrait être récompensée..
À partir de 8 ans Durée 1h
Accès libre sur inscription au 02 35 13 30 09 ou sur tourime@harfleur.fr .
19 Rue des 104 Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
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English : Enquête jeu Les secrets de Saint-Martin
L’événement Enquête jeu Les secrets de Saint-Martin Harfleur a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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