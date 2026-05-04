Harfleur

Enquête jeu Les secrets de Saint-Martin

19 Rue des 104 Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Menez l’enquête qui vous permettra de découvrir tous les secrets de l’église Saint-Martin. Dans ce monument historique, fleuron du patrimoine local, vous deviendrez un expert en architecture gothique. En famille ou entre amis, relevez le défi ! qui sait, votre persévérance pourrait être récompensée..

À partir de 8 ans Durée 1h

Accès libre sur inscription au 02 35 13 30 09 ou sur tourime@harfleur.fr .

19 Rue des 104 Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

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English : Enquête jeu Les secrets de Saint-Martin

L’événement Enquête jeu Les secrets de Saint-Martin Harfleur a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie