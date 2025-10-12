Enquête-Jeu Meurtre au château La Forge Harfleur
Enquête-Jeu Meurtre au château La Forge Harfleur dimanche 12 octobre 2025.
Enquête-Jeu Meurtre au château
La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Tragique nouvelle ! En plein cœur du 17e siècle, un corps a été retrouvé au château et les habitants sont sous le choc… Qui a pu perpétrer cet affreux crime et surtout pourquoi ? Telles sont les questions qui hantent les esprits après cette macabre découverte. Ils ont besoin de la meilleure équipe de détectives.
Par Touches d’histoire
À partir de 10 ans durée 1h30 Accès libre sur inscription au 02 35 13 30 09 ou via tourisme@harfleur.fr .
La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
English : Enquête-Jeu Meurtre au château
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Enquête-Jeu Meurtre au château Harfleur a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie