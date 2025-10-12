Enquête-Jeu Meurtre au château La Forge Harfleur

Enquête-Jeu Meurtre au château La Forge Harfleur dimanche 12 octobre 2025.

Enquête-Jeu Meurtre au château

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Tragique nouvelle ! En plein cœur du 17e siècle, un corps a été retrouvé au château et les habitants sont sous le choc… Qui a pu perpétrer cet affreux crime et surtout pourquoi ? Telles sont les questions qui hantent les esprits après cette macabre découverte. Ils ont besoin de la meilleure équipe de détectives.

Par Touches d’histoire

À partir de 10 ans durée 1h30 Accès libre sur inscription au 02 35 13 30 09 ou via tourisme@harfleur.fr .

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

English : Enquête-Jeu Meurtre au château

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Enquête-Jeu Meurtre au château Harfleur a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie