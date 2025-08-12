Enquête « Le grand jeu des bâtisseurs d’abbaye » Place Reine Mathilde Caen
Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados
Début : 2025-08-12 10:00:00
fin : 2025-08-12 12:00:00
2025-08-12
6 épreuves attendent les bâtisseurs en herbe pour réussir le chantier de construction de l’Abbaye aux Dames (par Casse-tête normand). À partir de 6 ans.
6 épreuves attendent les bâtisseurs en herbe pour réussir le chantier de construction de l’Abbaye aux Dames (par Casse-tête normand).
Réservation sur https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr Durée 2h. À partir de 6 ans.
Rendez-vous dans le hall visiteurs situé dans la cour d’honneur de l’abbaye. .
Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 45 abbayeauxdames@normandie.fr
English : Enquête « Le grand jeu des bâtisseurs d’abbaye »
6 tests await budding builders to succeed in the construction of the Abbaye aux Dames (by Casse-tête normand). Ages 6 and up.
German : Enquête « Le grand jeu des bâtisseurs d’abbaye »
6 Prüfungen warten auf angehende Baumeister, um die Bauarbeiten an der Abbaye aux Dames erfolgreich abzuschließen (von Casse-tête normand). Ab 6 Jahren.
Italiano :
6 prove attendono i costruttori in erba per riuscire a costruire l’Abbaye aux Dames (da Casse-tête normand). A partire dai 6 anni.
Espanol :
6 pruebas esperan a los constructores en ciernes para tener éxito en la construcción de la Abbaye aux Dames (de Casse-tête normand). A partir de 6 años.
