Enquête Le grand jeu des bâtisseurs d’abbaye Caen
Enquête Le grand jeu des bâtisseurs d’abbaye Caen mercredi 22 avril 2026.
Caen
Enquête Le grand jeu des bâtisseurs d’abbaye
Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction ?
Pour cela vous allez devoir faire vos preuves ! 6 épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent. Réussissez ces épreuves et vous participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye !
Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction ?
Pour cela vous allez devoir faire vos preuves ! 6 épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent. Réussissez ces épreuves et vous participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye !
Public familial
A partir de 8 ans, enfants accompagnés
Réservation en ligne sur https://billetterie-abbayeauxhommes.caen.fr
25 places par atelier
Cette enquête vous est proposée par l’association Casse-tête normand. .
Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Enquête Le grand jeu des bâtisseurs d’abbaye
Dear companions, would you like to join our construction site?
Then you’re going to have to prove yourself! There are 6 tests that have been carefully devised by those involved in the construction site. Pass these tests and you’ll be part of the great adventure of building the abbey!
L’événement Enquête Le grand jeu des bâtisseurs d’abbaye Caen a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Caen la Mer
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