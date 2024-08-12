Enquête « Le tableau disparu » (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2024-08-12

fin : 2024-08-26

2024-08-12 2024-08-26 2024-10-14 2024-10-28 2024-11-18 2024-11-25 2024-12-09 2025-01-03 2025-05-28 2025-06-18 2025-07-02 2025-07-09 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27 2025-09-17 2025-10-08

Un tableau a disparu en novembre 1943 au musée du Jeu de Paume. Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, sera de chercher des indices au cœur de l’exposition Rose Valland. En quête de l’art spolié sur l’œuvre disparue afin de pouvoir la restituer à son légitime propriétaire.

Réservation obligatoire au 05.55.74.06.08.

Dans la limite de 10 personnes par visite. A partir de 8 ans, accompagné d’un adulte et à partir de 12 ans, en autonomie. Durée 1h. .

