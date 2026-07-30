Informations pratiques

La Saussaye

Enquête Les Mystères de la Saussaye Journée du Patrimoine

Place du Cloître La Saussaye Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Un événement historique majeur doit avoir lieu la signature de l’acte de fusion des communes. Problème le document officiel a disparu ! A vous de résoudre les énigmes pour le retrouver. Chaque semaine, un nouvel indice fera son apparition dans la commune. Ils seront dissimulés dans différents lieux et vous permettront, petit à petit, de préparer l’enquête qui prendra vie le dimanche 20 septembre à 14h, place du Cloître. Cette année, les indices vous emmèneront à la découverte du patrimoine de La Saussaye… Un patrimoine au sens large bâtiments, nature, faune, flore, lieux emblématiques ou plus discrets… Chaque indice compte. .

Place du Cloître La Saussaye 27370 Eure Normandie +33 2 35 87 83 13

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English : Enquête Les Mystères de la Saussaye Journée du Patrimoine

L’événement Enquête Les Mystères de la Saussaye Journée du Patrimoine La Saussaye a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Seine Eure