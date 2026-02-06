Enquête Les ratons de Madeleine à Riqueval Bellicourt

Enquête Les ratons de Madeleine à Riqueval

RD 1044 Hameau de Riqueval Bellicourt Aisne

fin : 2026-02-27

Pour les vacances scolaires de février, le Musée du touage à Bellicourt vous propose de mener l’enquête et de découvrir la recette des ratons de Madeleine, une gourmandise souvent préparée dans le souterrain de Riqueval.

Jeu disponible du 17 au 27 février 2026 du mardi au vendredi de 14h30 à 16h

A partir de 8 ans et sur inscription au 0323093728

Tarif 5€ par personne de 2 à 6 personnes avec au minimum 1 adulte.

RD 1044 Hameau de Riqueval Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 37 28 ot@cc-vermandois.com

English :

For the February school vacations, the Musée du touage in Bellicourt invites you to investigate and discover the recipe for Madeleine’s ratons, a delicacy often prepared in the Riqueval underground.

Game available from February 17 to 27, 2026, Tuesday to Friday, 2:30pm to 4pm

For ages 8 and over, please register at 0323093728

Price: 5? per person from 2 to 6 people with a minimum of 1 adult.

