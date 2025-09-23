Enquête ludique pour développer son esprit critique Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération Montélimar
Enquête ludique pour développer son esprit critique
Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : Mardi 2025-09-23 16:30:00
fin : 2025-09-23 18:00:00
2025-09-23
Un atelier interactif mêlant enquête, discussions et jeu.
Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
An interactive workshop combining investigation, discussion and games.
German :
Ein interaktiver Workshop mit einer Mischung aus Untersuchung, Diskussion und Spiel.
Italiano :
Un laboratorio interattivo che combina indagini, discussioni e giochi.
Espanol :
Un taller interactivo que combina investigación, debate y juegos.
