Enquête ludique pour développer son esprit critique Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération Montélimar

Enquête ludique pour développer son esprit critique

Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Un atelier interactif mêlant enquête, discussions et jeu.

Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

An interactive workshop combining investigation, discussion and games.

German :

Ein interaktiver Workshop mit einer Mischung aus Untersuchung, Diskussion und Spiel.

Italiano :

Un laboratorio interattivo che combina indagini, discussioni e giochi.

Espanol :

Un taller interactivo que combina investigación, debate y juegos.

