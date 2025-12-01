Enquête Menace sur Noël

Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

2025-12-28 14:00:00

2025-12-28 16:00:00

2025-12-28

Enquête grandeur nature dans les rues et places du village.

Dans les rues du village Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 6 80 75 73 21 loupeapaca@gmail.com

English :

A life-size investigation in the streets and squares of the village.

German :

Ermittlungen in Lebensgröße in den Straßen und auf den Plätzen des Dorfes.

Italiano :

Un’indagine a grandezza naturale nelle strade e nelle piazze del paese.

Espanol :

Una investigación a escala real en las calles y plazas del pueblo.

