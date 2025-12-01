Enquête Menace sur Noël Saint-Paul-de-Vence
Dans les rues du village Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-28 14:00:00
fin : 2025-12-28 16:00:00
2025-12-28
Enquête grandeur nature dans les rues et places du village.
Dans les rues du village Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 75 73 21 loupeapaca@gmail.com
English :
A life-size investigation in the streets and squares of the village.
German :
Ermittlungen in Lebensgröße in den Straßen und auf den Plätzen des Dorfes.
Italiano :
Un’indagine a grandezza naturale nelle strade e nelle piazze del paese.
Espanol :
Una investigación a escala real en las calles y plazas del pueblo.
