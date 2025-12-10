Enquête mystère À la recherche de l’esprit de Noël Vitré

Enquête mystère À la recherche de l’esprit de Noël

Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine

2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Les 26, 27 et 28 décembre 2025, venez résoudre l’enquête mystère À la recherche de l’esprit de Noël au Château de Vitré.

La légende raconte que, chaque année, pendant la période de Noël, un tableau exposé au château de Vitré donne vie à un mystérieux fantôme. Afin de vérifier la véracité de l’histoire, une nuit, une youtubeuse et son équipe s’infiltrent dans la forteresse, mais, au petit matin, Spookie, la youtubeuse a disparu ne laissant derrière elle que sa dernière vidéo…

Tentez de résoudre cette enquête en partant à la recherche de l’esprit de Noël ! Une expérience à vivre en famille ou entre amis, rires et frissons garantis pour petits et grands !

Les 26, 27 et 28 décembre 2025 11h, 14h, 16h30 et 19h

Durée 1h

Tout public

Tarif plein 7€ tarif réduit 4€ gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation au 02 99 75 04 54 .

Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 05 21

