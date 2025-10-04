Enquête : Mystérieuse disparition sur l’île aux tortues Médiathèque Grand M Toulouse

Enquête : Mystérieuse disparition sur l’île aux tortues Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Samedi 4 octobre – 14h

Écrit par Chrysostome Gourio, dans le cadre de Toulouse Polar du Sud.

Alerte ! Impossible de retrouver les tortues qui devaient couler des jours heureux au milieu du lac de la Reynerie ! Ces petites tortues aux yeux bleus ont disparu et, situation dramatique, elles sont en danger d’extinction !

À vous de mener l’enquête et de découvrir le quartier du Mirail sous un jour nouveau… Ouvrez grand les yeux ! Une série d’indices déposés par l’écrivain Chrysostome Gourio vous aidera à résoudre l’énigme. Vous pourrez aussi interroger des témoins et démasquer ainsi le coupable. Alors, armé d’un stylo et d’une feuille, ce sera à vous d’écrire l’épilogue de cette enquête pour tenter de remporter le prix Reflet du Mirail !

En partenariat avec le Centre culturel Alban Minville, la Médiathèque Grand M, la Mission locale et l’École Régionale de la deuxième chance.

Le jeu se déroulera dans les quartiers de Reynerie et Bellefontaine

Inscription au Centre culturel Alban Minville, 1 place Martin Luther King, 31100 Toulouse – 05 67 73 87 60 / 05 67 73 88 59

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

