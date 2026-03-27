Enquête nature Médréac

Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Accompagné d’un animateur, vous vous baladerez en pleine nature pour découvrir sa faune et sa flore, ainsi que l’histoire de ces lieux façonnés par le temps et l’homme.

– Gratuit

– Inscription au CPIE Forêt de Brocéliande .

Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 97 22 74 62

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English :

L’événement Enquête nature Médréac Médréac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN