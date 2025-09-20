Enquête numérique Archives départementales Privas

Enquête numérique 20 et 21 septembre Archives départementales Ardèche

En continu durant l’ouverture des Archives

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Partez sur les traces de Joseph Vacher, premier tueur en série, arrêté en Ardèche. Venez découvrir ses traces en consultant la presse ancienne numérisée et l’Exprimante, une drôle de machine !

Archives départementales Place André Malraux, 07000 Privas, France Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475669800 http://archives.ardeche.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

@Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture