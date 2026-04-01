Enquête participative Meurtre au château Hôtel de Ville Harfleur
Enquête participative Meurtre au château Hôtel de Ville Harfleur vendredi 17 avril 2026.
Enquête participative Meurtre au château
Hôtel de Ville 55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Harfleur en plein cœur du 17e siècle. Le château de Pierre Coste de Saint Supplix est en chantier d’agrandissement. Tragique nouvelle un corps a été retrouvé au château et les habitants sont sous le choc… Qui a pu perpétrer cet affreux crime et surtout pourquoi ? Telles sont les questions qui hantent les esprits après cette macabre découverte. Ils ont besoin de la meilleure équipe de détectives.
À partir de 10 ans
Accès libre sur inscription au 02 35 13 30 09 ou sur tourime@harfleur.fr .
Hôtel de Ville 55 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
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L’événement Enquête participative Meurtre au château Harfleur a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie