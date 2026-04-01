Enquête participative Meurtre au château Hôtel de Ville Harfleur

Enquête participative Meurtre au château

Hôtel de Ville 55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Harfleur en plein cœur du 17e siècle. Le château de Pierre Coste de Saint Supplix est en chantier d’agrandissement. Tragique nouvelle un corps a été retrouvé au château et les habitants sont sous le choc… Qui a pu perpétrer cet affreux crime et surtout pourquoi ? Telles sont les questions qui hantent les esprits après cette macabre découverte. Ils ont besoin de la meilleure équipe de détectives.

À partir de 10 ans

Accès libre sur inscription au 02 35 13 30 09 ou sur tourime@harfleur.fr .

Hôtel de Ville 55 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

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English : Enquête participative Meurtre au château

L’événement Enquête participative Meurtre au château Harfleur a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie