Enquête photographique à Fouilloy, Fouilloy, Fouilloy

Informations pratiques

Enquête photographique à Fouilloy Dimanche 20 septembre, 10h00 Fouilloy Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider dans les rues de Fouilloy à la découverte de son patrimoine à travers une sélection de photographies anciennes. Comparez les paysages d’hier et d’aujourd’hui, redécouvrez les bâtiments emblématiques du village et replongez dans les grandes étapes de son histoire, notamment durant la Première Guerre mondiale. Une visite qui montre combien la photographie constitue une précieuse mémoire du territoire.

Fouilloy 80800 Fouilloy Fouilloy 80800 Somme Hauts-de-France

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider dans les rues de Fouilloy à la découverte de son patrimoine à travers une sélection de photographies anciennes.

©Val de Somme Tourisme