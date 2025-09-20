Enquête photographique à la Coulée verte Coulée verte Colombes

Enquête photographique à la Coulée verte Coulée verte Colombes samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Parcourez la Coulée Verte à la recherche des reliques du passé, guidés par un support photos. Vous repartirez avec un livre sur toute l’histoire de la Coulée Verte.

Les agents de la direction de la Culture qui ont contribué à l’écriture de ce recueil seront présents sur le stand ainsi que les premiers animateurs de la Coulée Verte.

Coulée verte 107 bis rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 84 91 61 Installée sur une ancienne voie ferrée, la Coulée Verte offre de belles balades. Ayant pour objectif la préservation de l’habitat des espèces qu’elle abrite, elle a été semées de prairies pour attirer encore plus d’insectes et par conséquent plus d’oiseaux.

Circuit avec support

Archives communale de Colombes