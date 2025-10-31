Enquête policière au musée de la gare à Gourville Musée de la Gare Rouillac
Enquête policière au musée de la gare à Gourville Musée de la Gare Rouillac vendredi 31 octobre 2025.
Enquête policière au musée de la gare à Gourville
Musée de la Gare Gourville Rouillac Charente
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Vendredi 31 octobre
Enquête policière au musée de la gare.
Un vol a été commis à la gare, vous avez 60 min pour mener l’enquête et retrouver le coupable.
15h-16h
6/10 ans
Musée de la Gare Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05
English :
Friday, October 31st
Police investigation at the station museum.
A robbery has been committed at the station. You have 60 minutes to investigate and find the culprit.
3pm-4pm
ages 6/10
German :
Freitag, den 31. Oktober
Polizeiermittlung im Bahnhofsmuseum.
Im Bahnhof wurde ein Diebstahl begangen. Sie haben 60 Minuten Zeit, um die Ermittlungen zu leiten und den Täter zu finden.
15h-16h
6/10 Jahre
Italiano :
Venerdì 31 ottobre
Indagine di polizia al museo della stazione.
È stato commesso un furto alla stazione e avete 60 minuti per indagare e trovare il colpevole.
15.00-16.00
età 6/10 anni
Espanol :
Viernes 31 de octubre
Investigación policial en el museo de la estación.
Se ha cometido un robo en la estación. Tienes 60 minutos para investigar y encontrar al culpable.
15.00-16.00 h
6/10 años
