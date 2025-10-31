Enquête policière au musée de la gare à Gourville Musée de la Gare Rouillac

Musée de la Gare Gourville Rouillac Charente

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-31

Vendredi 31 octobre

Enquête policière au musée de la gare.

Un vol a été commis à la gare, vous avez 60 min pour mener l’enquête et retrouver le coupable.

15h-16h

6/10 ans

Musée de la Gare Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05

English :

Friday, October 31st

Police investigation at the station museum.

A robbery has been committed at the station. You have 60 minutes to investigate and find the culprit.

3pm-4pm

ages 6/10

German :

Freitag, den 31. Oktober

Polizeiermittlung im Bahnhofsmuseum.

Im Bahnhof wurde ein Diebstahl begangen. Sie haben 60 Minuten Zeit, um die Ermittlungen zu leiten und den Täter zu finden.

15h-16h

6/10 Jahre

Italiano :

Venerdì 31 ottobre

Indagine di polizia al museo della stazione.

È stato commesso un furto alla stazione e avete 60 minuti per indagare e trovare il colpevole.

15.00-16.00

età 6/10 anni

Espanol :

Viernes 31 de octubre

Investigación policial en el museo de la estación.

Se ha cometido un robo en la estación. Tienes 60 minutos para investigar y encontrar al culpable.

15.00-16.00 h

6/10 años

