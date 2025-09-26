Enquête policière au musée de la gare A partir de 10 ans Musée de la gare du Gourville Rouillac

Enquête policière au musée de la gare A partir de 10 ans

Musée de la gare du Gourville 1134 Avenue du Petit Mairat Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Vendredi 17 avril Enquête policière au musée de la gare

Un meurtre a été commis dans le train le Petit Mairat , vous avez 60 minutes pour mener l’enquête et retrouver le coupable.

15h-16h

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Musée de la gare du Gourville 1134 Avenue du Petit Mairat Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com

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English :

Friday April 17: Police investigation at the station museum

A murder has been committed on the Petit Mairat train. You have 60 minutes to investigate and find the culprit.

3pm-4pm

L’événement Enquête policière au musée de la gare A partir de 10 ans Rouillac a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Rouillacais