Enquête policière au musée de la gare A partir de 10 ans Musée de la gare du Gourville Rouillac
Enquête policière au musée de la gare A partir de 10 ans Musée de la gare du Gourville Rouillac vendredi 17 avril 2026.
Enquête policière au musée de la gare A partir de 10 ans
Musée de la gare du Gourville 1134 Avenue du Petit Mairat Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Vendredi 17 avril Enquête policière au musée de la gare
Un meurtre a été commis dans le train le Petit Mairat , vous avez 60 minutes pour mener l’enquête et retrouver le coupable.
15h-16h
.
Musée de la gare du Gourville 1134 Avenue du Petit Mairat Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friday April 17: Police investigation at the station museum
A murder has been committed on the Petit Mairat train. You have 60 minutes to investigate and find the culprit.
3pm-4pm
L’événement Enquête policière au musée de la gare A partir de 10 ans Rouillac a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Rouillacais