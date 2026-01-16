Enquête policière Famille/Ado Brélès

Enquête policière Famille/Ado

Château de Kergroade Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21 19:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Réunissez vos proches pour résoudre ensemble dans les grandes salles du château, un vol commis au château. Explorez, découvrez des indices et utilisez votre esprit de déduction pour démasquer le coupable ! A partir de 7 ans.

Un jeu de piste immersif pour passer un super moment ensemble en famille ! Sous réserve d’un minimum de participants. .

Château de Kergroade Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

