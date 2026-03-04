Enquête policière grandeur nature Rue de Lassay Blonville-sur-Mer

Enquête policière grandeur nature

Aloeil et Fino, détectives, recherchent de jeunes enquêteurs pour les aider à résoudre une affaire de kidnapping inquiétante. En famille, le but est de résoudre les énigmes en interrogeant les témoins en ville afin de retrouver la trace de la victime. Dès 7 ans.

Qu’est il arrivé à Nicolas ? Où est il retenu prisonnier ?

En famille, le but est de résoudre les énigmes en interrogeant les témoins en ville, tous plus suspects les uns que les autres afin de retrouver la trace de la victime. Un dénouement réel digne des plus grands polars français attend les participants à l’issue de l’enquête.

Dès 7 ans, en famille. .

English : Enquête policière grandeur nature

Detectives Aloeil and Fino are looking for young investigators to help them solve a disturbing kidnapping case. As a family, the aim is to solve the riddles by questioning witnesses in town in order to trace the victim. Ages 7 and up.

